Totocoppie dell'estate: Piero Barone e la Iena Veronica Ruggeri stanno insieme?

L’estate è galeotta e una nuova coppia potrebbe apparire ben presto all’orizzonte: Piero Barone, del trio il Volo, al momento starebbe frequentando la Iena Veronica Ruggeri. Lo ha rivelato nel nuovo numero il settimanale Chi.

Piero Barone e Veronica Ruggeri starebbero insieme già da qualche mese, ma in gran segreto. Sui rispettivi profili social non c’è ancora traccia di questa frequentazione. L’unico segnale evidente al momento sarebbe il fatto che i due avrebbero chiuso le rispettive relazioni nello stesso periodo.

Il tenore Piero Barone, 25 anni ancora per poco, ha recentementerotto con la primogenita di casa Allegri, Valentina. La figlia dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è stata con il cantante de Il Volo per circa cinque mesi. Una storia breve ma intensa, visto che c’erano già state le presentazioni in famiglia. Poi all’improvviso la relazione è finita: Piero Barone non è andato alla festa di laurea di Valentina, e lei non si è presentata a Sanremo nel mese di febbraio.

Ma anche la ex miss, Veronica Ruggeri, 28 anni, ha da poco chiuso un rapporto importante. La Iena era la fidanzata del collega Stefano Corti: ebbene sì, l’attuale fiamma della cantante Bianca Atzei. I due inviati delle Iene sono stati insieme per due anni ed erano molto complici.

Hanno condiviso il loro amore sui social a lungo, fino al fatidico messaggio di Veronica. “ Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più! - ha scritto Veronica Ruggeri in un post Instagram-. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine, però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme ”.

Entrambe le relazioni sono finite nel mese di febbraio. Piero Barone e Veronica Ruggeri potrebbero aver trovato consolazione l’uno nelle braccia dell’altra. Secondo Alfonso Signorini presto i due ragazzi potrebbero uscire allo scoperto. Solo allora sapremo se si sia tratto di semplici ma strane coincidenze, oppure no. Certamente questo scoop potrebbe essere una bella “spinta”.