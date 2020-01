Totti e Favino, il tuffo di mezzanotte nel resort di lusso diventa virale

Tantissimi volti noti quest'anno hanno scelto di volare al caldo per trascorrere le loro vacanze natalizie e hanno scelto le Maldive. Meta di viaggi da sogno formato famiglia o per una fuga romantica, le isole dell'arcipelago in questo periodo sono una sorta di succursale tropicale del jet-set italiano e internazionale. Moltissimi dei nostri connazionali non hanno scelto un hotel qualunque, bensì uno dei più lussuosi e tra loro ci sono anche la famiglia Totti e quella di Pierfrancesco Favino.

Francesco Totti, Ilary Blasi e i loro 3 figli sono volati alle Maldive subito dopo Natale per ricaricare le pile in vista della seconda parte d'inverno che li attende in Italia, ricca di impegni per entrambi. Sia l'ex capitano della Roma che l'ex letterina di Passaparola non lesinano scatti e video dal loro paradiso tropicale, facendo sognare i tantissimi fan che li seguono sui social. Foto romantiche al tramonto, immersi nelle acque cristalline delle Maldive e in compagnia dei loro figli, due dei quali già adolescenti, hanno invaso i loro profili per la gioia dei seguaci. Molti dei post pubblicati sui loro profili sono stati geolocalizzati presso la struttura che li ospita, una delle più lussuose di tutto l'arcipelago. È il resort di una catena italiana con numerose altre strutture in tutto il mondo e basta controllare i post taggati presso l'hotel per scoprire che moltissimi altri personaggi noti, italiani e stranieri, si trovano lì in questo periodo.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono partiti in queste ore dalle Maldive per far rientro a Parigi, dove il calciatore a breve ricomincerà la stagione con il Paris St Germain, ma anche loro hanno trascorso un lungo periodo di vacanza nello stesso resort dei Totti. Anche Ezio Greggio si è regalato una fuga d'amore con la sua giovanissima fidanzata nello stesso hotel, dove ha soggiornato anche Pierfrancesco Favino con sua moglie. Proprio l'attore pare abbia legato tantissimo con Francesco Totti. Entrambi ironici e con tanta voglia di divertirsi, hanno regalato alcuni siparietti simpatici anche agli altri ospiti del resort.

Sembra che le due famiglie d'oro dello sport e del cinema italiano abbiano trascorso insieme la serata di San Silvestro in vista della mezzanotte. Dopo la cena, allo scoccare della mezzanotte, Francesco Totti e Pierfrancesco Favino hanno deciso di festeggiare in modo alternativo l'arrivo del 2020. L'ex capitano della Roma, una volta tolte giacca, camicia e scarpe, ha abbracciato l'attore e insieme si sono tuffati in piscina, nell'ilarità generale.