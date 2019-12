Blasi e Totti massacrati sul web: "Questa te la potevi risparmiare"

" Non è la ricchezza che manca nel mondo, ma la condivisione ", sono le parole usate da Ilary Blasi nel suo ultimo post Instagram e che hanno acceso una feroce polemica contro lei e il marito. La frase incriminata ha scaldato gli animi di molti follower che non hanno condiviso il pensiero della Blasi.



Francesco Totti e Ilary Blasi sono volati alle Maldive per trascorrere il Capodanno sotto il caldo sole dell'oceano Indiano. Il resort extra lusso, scelto per trascorrere le vacanza in famiglia con figli al seguito, è lo stesso dove stanno alloggiando anche Wanda Nara e il marito Mauro Icardi insieme ai loro cinque bambini. Un posto da sogno da quasi tremila euro a notte. A fare indignare il popolo social non è stato però il resort scelto dai Totti, ma le parole usate da Ilary Blasi dopo aver condiviso su Instagram una foto di lei e Francesco di spalle nella piscina a sfioro vista oceano: " Non è la ricchezza che manca nel mondo, ma la condivisione ".



Se qualcuno ha schernito la coppia invitando la Blasi a " condividere un paio di milioni " e ad iniziare " a farmi un bonifico per condividere ", altri invece hanno trovato di cattivo gusto le parole utilizzate dalla conduttrice a corredo della foto. La frase è bastata a scatenare il linciaggio mediatico: " Beh ora hai detto una cazzata condividere in un resort da 3000 euro al giorno è ben diverso da condividere in un monolocale acquistato con mutuo. Ilaryyyyy stavolta te la potevi risparmiare", " Vaglielo a dire a chi arranca per arrivare a fine mese che non è la ricchezza che manca!daje su Ilary!!! Belle parole quelle della condivisione e bla bla bla!!! ", "Si dice cosi quando si è ricchi". Ilary Blasi, che recentemente è stata pizzicata dai vigili urbani con l'auto in sosta vietata mentre lei era andata a fare shopping, secondo alcuni follower avrebbe perso la concezione della normalità: " Forse vivi su un altro pianeta...", mentre altri gli hanno rimproverato la continua ostentazione sui social: " Ah di certo a voi la ricchezza non manca e manco il condividere ogni secondo della vostra vita ".