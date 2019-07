Toy Story 4, ritirato dal mercato il pupazzo di Forky

Toy Story 4, il quarto capitolo della saga animata Pixar, ha già incassato 651 milioni di dollari in tutto il mondo, stando ai dati di Box Office Mojo. Per non parlare del giro d’affari del merchandising legato al film. Una battuta d’arresto potrebbe arrivare dopo quanto successo negli Stati Uniti: la Disney, attraverso una nota ufficiale affidata al proprio store, ha ritirato dal mercato il pupazzo di Forky, la forchetta usa e getta (doppiata nella versione italiana da Luca Laurenti) che la piccola protagonista Bonnie ha trasformato in un giocattolo nel suo primo giorno d’asilo.

La decisione è arrivata in seguito alla segnalazione di un’associazione di consumatori statunitensi, che ha spinto la US Consumer Product Safety Commission a sottoporre il caso alla Casa di Topolino. Secondo questi genitori, il pupazzo di Forky 11 ha degli occhi troppo grandi, che potrebbero staccarsi ed essere ingeriti incautamente dai bambini, sottoponendoli così al rischio di soffocamento.

“ Stiamo volontariamente ritirando il peluche di Forky 11 – si legge nel tweet di Shop Disney – a causa di un difetto di fabbricazione. Niente è più importante della sicurezza dei nostri clienti ”.

“ I consumatori – recita la nota ufficiale sul sito Disney – devono immediatamente allontanare il giocattolo dai bambini e restituirlo a qualsiasi punto vendita di Disney Store, Walt Disney World, o ai negozi dei parchi a tema Disneyland Resort per un rimborso completo ”.

Secondo i numeri della US Consumer Product Safety Commission, i peluche di Forky, prodotti in Cina e già venduti tra Stati Uniti e Canada, sarebbero circa 80mila. In Europa, al momento, non sarebbero giunte segnalazioni di questo genere. Considerando però il successo di Toy Story 4, epilogo della saga, si ipotizza che verrà fabbricata una nuova produzione, che terrà conto dell’eventuale pericolo di soffocamento negli under 3.