Il travestimento di Melissa Satta per Halloween, i fan scatenati

Manca veramente poco ad Halloween e nel mondo in molti già festeggiano. Le celebrità, in particolare, si stano preparando proprio in questi giorni a indossare i loro costumi preferiti e a trasformarsi per una notte in creature fantastiche, misteriose o straordinariamente sexy da far paura.

Vampiri, streghe, personaggi dei fumetti e icone intramontabili: la scelta è ampia! Così, per festeggiare la festa più paurosa dell’anno, Melissa Satta ha voluto condividere con i suoi fan un assaggio di quello che vedranno rigorosamente attraverso i social. L’ex velina, infatti, è la madrina del mese dedicato a Halloween in un parco divertimenti. Per l’occasione, anche la bellissima Melissa si è travestita a tema. Tuttavia, quando si tratta della Satta, è impossibile non trasudare sensualità.

La scelta di Melissa Satta è ricaduta su una strega decisamente sexy sul tono del total black, con tanto di minigonna e calze a rete. Infine, ai piedi un paio di sneaker gialle che donano al look un’aria sportiva, seppur tradita da un make-up davvero accattivante.

Immediati i commenti dei suoi fan: “Se solo tute le streghe fossero così” , “Che strega figa!” , “Sempre stupenda in ogni occasione” , “A questo punto sono meglio le streghe delle principesse!” e “La strega più gnocca del mondo” .

