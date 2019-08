Curve da capogiro per Melissa Satta in spiaggia e Boateng apprezza

Questo sembra essere un periodo d'oro per Melissa Satta, che si sta godendo gli ultimi giorni di mare nella sua amata Sardegna prima di tornare a Milano. Nelle ultime settimane la modella e showgirl ha ritrovato l'amore e l'intesa con suo marito Kevin Boateng e i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità. La serenità sentimentale fa senz'altro bene all'ex Velina di Striscia la Notizia, che nelle ultime ore ha sfoggiato un bikini mozzafiato.

Melissa Satta e Boateng si erano allontanati lo scorso inverno senza aver mai ufficializzato i motivi della rottura. L'ipotesi più insistente e plausibile come causa della loro crisi parla di un risentimento della modella per la partenza del calciatore, che a gennaio si era trasferito a Barcellona. La possibilità di giocare per uno dei club più importanti del mondo era irripetibile per Boateng, che scelse di lasciare la famiglia a Milano. La Satta pare non abbia gradito questa decisione e il matrimonio dei Satteng ha vacillato. Probabilmente dietro questa crisi ci sono anche altri motivi, fatto sta che per lunghi mesi la coppia è stata divisa. Ci sono amori che però non finiscono così, restano latenti e prima o poi si fanno risentire con prepotenza ed è il caso di Melissa Satta e Boateng. Il calciatore durante questa estate ha lavorato duramente per riconquistare il cuore di sua moglie e per riunire la famiglia, anche e soprattutto per il bene del piccolo Maddox.