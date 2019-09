Trionfo di lingerie e corpi semi nudi al Savage X Fenty Show di Rihanna

L'evento più hot della New York Fashion Week 2019? Senza dubbio lo show "Savage X Fenty" di Rihanna, la sfilata della sua collezione autunno inverno di lingerie, andata in scena al Barclays Center di Brooklyn. Sexy, provocante e spettacolare. Uno vero e proprio show esclusivo di cui non si hanno nè foto nè video, ma che sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video il prossimo 20 settembre. L'assaggio di quello che ci aspetta dalla visione dello spettacolo (a quanto pare montato come una sorta di musical) è stato però dato dalla sfilata di vip e personaggi famosi arrivati a Brooklyn. Un trionfo di sensualità e audacia.

Sul red carpet dell'evento l'attenzione è stata tutta per Bella Hadid e Cara Delevingne. La prima si è presentata con un completo maschile color smerando, con giacca aperta a mostrare il reggiseno in pizzo (che un po', diciamocelo, ha ricordato l'outfit di Melissa Satta al Festival del Cinema di Venezia). La Delavigne ha invece optato per un mini dress nero con scollo vertiginoso e bra in primo piano. Ma è con l'arrivo delle altre ospiti vip che la situazione si è notevolmente infuocata. Trasparenze, bustini e scolli profondi hanno fatto da padrone in passerella. Vanessa Hudgens e la cantante Normani hanno sfoggiato bustini strettissimi in pizzo nero mentre Shanina Shaik e Saweetie hanno preferito esibire ridottissime e provocanti sottovesti. Hanno lasciato invece poco all'immaginazione (anzi pochissimo) le modelle Slick Woods, Ashley Graham, Renell Medrano e un'ospite sconosciuta che hanno indossato, per l'occasione, vestiti e tute trasparenti con decoltè e fondoschiena in bella mostra. Ma si sa, in questi casi, tutto (o quasi) è concesso.