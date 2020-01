Trono over, Armando Incarnato ancora sotto accusa: frequenta una 20enne?

La presenza di Armando Incarnato a Uomini e Donne continua a scatenare polemiche, soprattutto dopo l’ultima segnalazione che mette ancora in dubbio la sua permanenza nel parterre del trono over.

Al rientro dalle festività natalizie, sembrava che le sorti di Armando nel dating show di Canale 5 fossero segnate in maniera definitiva. Accusato – con prove alla mano – di frequentare un’altra donna fuori dal programma, Incarnato aveva abbandonato gli studi televisivi di Mediaset. In tanti, quindi, avevano applaudito Gianni Sperti per essere stato in grado di dimostrare la vera personalità del cavaliere e di cacciarlo in maniera definitiva dal programma.

Invece, colpo di scena, Armando è ritornato tra le file dei cavalieri del trono over dopo aver portato con sé la testimonianza della presunta fidanzata, che ha confermato di non avere alcun rapporto con Incarnato da quando lui fa parte di Uomini e Donne. Il napoletano, dunque, è tornato ad accomodarsi nel parterre maschile nonostante qualche muso lungo e alcune opposizioni da parte dei presenti. Ma, si sa, in assenza di prove concrete non è possibile allontanare un personaggio dagli studi televisivi di Maria De Filippi.

Come emerge dalle ultime anticipazioni sulle registrazioni del trono over rese note dal Vicolodellenews, Veronica ha portato alla redazione di Uomini e Donne le prove che Incarnato, fino a pochi giorni fa, avrebbe frequentato una ragazza di venti anni. Nonostante lui abbia tentato di zittirla più di qualche volta, la dama non si è fatta intimidire e ha presentato a tutti gli screenshot che attesterebbero la frequentazione tra il cavaliere e la ragazza. Risulta, infatti, che i due sarebbero usciti insieme più volte (cinque, per la precisione), e questo andrebbe contro il regolamento del programma.

Alla richiesta del presunto colpevole di conoscere l’identità della ragazza con cui sarebbe uscito, la redazione ha risposto in maniera negativa perché non si hanno tra le mani prove concrete. Per il momento, dunque, Incarnato continuerà a sedere nel parterre di Uomini e Donne over nonostante molti abbiano ormai dimostrato palesemente di non credere alla sua buona fede.