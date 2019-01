Il Trono di Spade: "Un finale che vi spezzerà il cuore" parola di Kit Harington

Si contano le ore e i minuti in attesa del ritorno de Il Trono di Spade. La serie fantasy celebre in tutto il mondo, tornerà in tv con 8 nuovi episodi il prossimo 14 aprile, per raccontare il capitolo finale della saga dei Sette Regni di Westeros. Un finale che sarà catartico ma anche molto emozionante, almeno come ha rivelato a Sky News, lo stesso Kit Harigton in una recente intervista.

“Sarà un finale che vi spezzerà emotivamente” afferma il Jon Snow de Il Trono di Spade. “Penso che darò una festa, non so se voglio guardare o meno l’ultima puntata. Forse sarò in contemplazione per tutto il tempo, oppure starò davanti la tv insieme ai miei ex compagni di set.” Sicuramente al suo fianco ci sarà la bellissima Rosie Leslie, conosciuta proprio durante le riprese dello show, definita dallo stesso Harington “la cosa più bella che mi ha regalato il Trono di Spade.” Poi aggiunge: “Nell’ultima stagione ho lavorato molto con gli effetti speciali. È stato meraviglioso ma anche decisamente bizzarro. Spero che tutto funzionerà alla perfezione.”

L’attore però ha già dimenticato Il Trono di Spade dato che, attualmente è a teatro, a Londra, nella piece True West.