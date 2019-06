"Troverò l’amore quando busserà alla mia porta". Jennifer Aniston e la sua vita da single convinta

Tutta presa dalla sua carriera di attrice e produttrice, Jennifer Aniston confessa che non ha bisogno di trovare né l’amore né tanto meno un compagno di vita. In una recente intervista che ha rilasciato a The People, riportata poi da Vanity Fair, l’ex moglie di Brad Pitt rivela cosa vuol dire essere single a 50 anni. La Aniston è tornata a parlare della sua vita privata in vista del film Murder Mystery, comedy con Adam Sandler disponibile su Netflix.

"Sono molto soddisfatta del mio lavoro in questo momento. Vivo una vita divertente e perennemente impegnata. Devo essere grata per quello che ho – racconta Jennifer Aniston-. La mia agenda è frenetica. Fra i tanti appuntamenti quello con l’amore non è previsto". Due matrimoni alle spalle, uno con Brad Pitt e l’altro con Justin Theroux, eppure la splendida attrice nonostante i fallimenti, non ha smesso di credere nell’amore. E’ una donna forte che sa quello che vuole dalla vita. "Non sento il bisogno di mettere su una famiglia a tutti i costi. Noto che c’è una certa pressione sull’essere moglie e madre. Io che la penso diversamente dovrei essere una merce danneggiata? Forse ho uno scopo diverso – continua durante l’intervista -. Credo nell’anima gemella, ma non ne abbiamo solo una a disposizione."

A quanto sembra la vita di Jennifer Aniston è focalizzata solo sul lavoro, al momento. "Avere un appuntamento non è uno delle mie priorità. Quando l’amore busserà alla mia porta allora sarò pronto ad accoglierlo . Il mio uomo? Deve avere senso dell’umorismo e una forte autostima".