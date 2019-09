Trump rinfresca la memoria a Debra Messing di Will & Grace

L'attrice Debra Messing non è mai stata una grande sostenitrice di Donald Trump e tantomeno il suo aler ego televisivo Grace, il personaggio che interpreta in “Will & Grace”, come è evidente in diverse puntate della sit-com in cui il Presidente americano è spesso oggetto di gag e battute riferite alla sua persona e alla sua politica. Come riportato dal sito Bitchyf, qualche giorno fa Debra Messing ha chiesto al Presidente degli Stati Uniti di rendere pubblica la lista dei partecipanti alla sua prossima raccolta fondi per la campagna elettorale in modo da sapere quale collega evitare in futuro, essendo lei una fervente democratica.

“ Gentilmente - ha twittato Debra Messing - potrebbe farci sapere tutti coloro che parteciperanno a questo evento, in modo che tutti noi possiamo essere sicuri delle persone con cui non vogliamo lavorare? Grazie ”.

All’appello di Debra Messing, si è aggiunto anche quello del collega e amico Eric McCormack che interpreta Will in “Will & Grace”. Sui social l'idea dell'attrice non ha raccolto molti consensi perchè scegliere di evitare persone capaci sul lavoro solo per le loro idee politiche è anticostituzionale, oltre a far sembrare quella voluta dalla Messing quasi una lista di proscrizione da proporre al grande pubblico per rendere i sostenitori di Trump dei facili bersagli.