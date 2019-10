"Tu la notte pari, che botte": Ilaria D’Amico e Buffon per la prima volta insieme su un palco

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono una coppia da ormai molti anni e la loro unione è stata consolidata nel 2016 dalla nascita di Leopoldo Mattia. Fino a ora i due hanno sempre tenuto divise le loro vite professionali dal privato, anche se per il ruolo che entrambi ricoprono, spesso e volentieri si sono incrociati sul lavoro.

Mai, però, i due sono stati insieme nello stesso studio e sullo stesso palco, almeno fino a quando non hanno partecipato al Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport. Ilaria D'Amico che intervista e Gigi Buffon che risponde alle sue domande non è una situazione inedita per chi segue il calcio, visto che i due si sono conosciuti proprio così. Lo è, però, se si considera che stavolta la D'Amico non era chiamata a commentare con il portierone la sua perfomance in campo ma doveva sbottonare la cerniera della timidezza del suo compagno per farlo raccontare a 360 gradi tra lavoro e vita personale.

Come raccontano i cronisti de La Gazzetta dello Sport presenti a Trento, l'inevitabile imbarazzo iniziale ha presto lasciato il posto alla tranquillità di una chiacchierata intima, durante la quale i due si sono raccontati utilizzando l'uno per l'altra l'intercalare “amore”. Durante l'incontro, Ilaria D'Amico ha svelato un retroscena delle notti con Gigi Buffon: “ C' è una cosa che non ti ho mai detto: tu la notte mentre dormi, pari. Ogni tanto mi arrivano delle botte. ” Ma il portiere della Juventus è stato pronto a ribattere: “ Sono le parate che non ho fatto. ”