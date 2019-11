"Quella tua maglietta fina...", applausi per Emily Ratajkowski

Alla giovane di 28 anni Emily Ratajkowski è un’affermata modella e attrice statunitense. Oltre a sfilare sulle passerelle di tutto il mondo, la bellissima Emily ha fatto di Instagram il suo palcoscenico personale. Il suo profilo Instagram, infatti, contra oltre 24 milioni di followers, un seguito davvero da capogiro. Qui, la giovane influencer condivide con i suoi ammiratori ogni attimo della sua vita, sia privata che pubblica, continuando indisturbata la sua strage di follower a suon di scatti.

Così, ancora una volta, Emily Ratajkowski ha deciso di mandare fuori di testa i suoi numerosi followers postando una sua foto a mezzo busto decisamente molto, ma molto sensuale. Nello scatto la modella americana indossa una canottiera bianca con una scollatura molto profonda, che lascia intravedere il suo generoso décolleté. Inoltre, per la gioia dei suoi fan, non vi è la minima traccia del reggiseno. Insomma, un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Infine, l’espressione di Emily, che fissa l’obiettivo con la bocca leggermente socchiusa, fa volare in alto la fervida immaginazione del pubblico maschile.

Il risultato? La foto ha ricevuto in pochissimo tempo un numero esagerato di like – oltre 1.400 – e commenti.

I numerosi ammiratori di Emily Ratajkowski su Instagram hanno invaso il post di complimenti. La sua bellezza e le sue forme esplosive sono da urlo. Un fan le ha scritto: “Che pere” . Un altro ha aggiunto: “Mi sento male!” . Ma alla sexy influencer sono arrivate davvero proposte di ogni tipo, come questa ad esempio: “Ti vuoi fidanzare con me?” . Un follower, invece, le ha chiesto un piccolo aiuto: “Dimmi come posso smettere di fissarti le tette” . E ancora: “Illegale. Sei da censura” , “Troppo bella per essere vera” e “Da diventare ciechi…” .

Ma tanti sono stati anche i commenti da parte del pubblico italiano. In un'epoca in cui poche volte sesso fa rima con amore, sono gli uomini italiani quelli più galanti, romantici e tradizionalisti. Un utente, infatti, le ha dedicato il ritornello di una delle più famose canzoni di Eros Ramazzotti che uscì nel lontano del 1996: “Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere” . Un altro, invece, ha preferito canticchiarle una strofa di Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni alludendo alla sua canotta che, nella sua semplicità, ha conquistato tutti. “Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che m'immaginavo tutto…” .

Insomma, se le temperature in questo periodo si stanno abbassando velocemente non c’è di che preoccuparsi, Emily Ratajkowski sa bene come stemperarle un po’.

