Emily Ratajkowski da urlo su Instagram

Emily Ratajkowski, 24,2 milioni di follower su Instagram, è solita smuovere e riscaldare gli animi con i suoi scatti provocanti, ma mai volgari. Foto che hanno come protagonista il suo fisico da urlo, specialmente le sue curve e il suo lato b, considerato perfetto dai milioni di fan che la seguono costantemente su Instagram. Non importa dove o chi scatti queste foto, Emily Ratajkowski è ben consapevole del suo irresistibile fascino e, se si inizia a scorrere i suoi innumerevoli post, non si può far altro che ammirarla per quella che è, a tutti gli effetti, una bellezza unica.

Tuttavia, nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, Emily si è letteralmente superata. Per uno shooting pubblicitario, infatti, indossa un bikini nero davvero minuscolo che non fa altro che risaltare ancora di più la fisicità della modella 28enne.

Non mancano, ovviamente, i commenti dei numerosi fan che la sostengono e che ne apprezzano il fisico mozzafiato, senza contare le migliaia di ragazze che le chiedono consigli su come ottenere un corpo del genere. Tra i tanti complimenti che Emily ha ricevuto si legge: “Una bellezza della natura” , “Top!” , “La perfezione” e “Impossibile resisterti” . Altri, invece, sottolineano la generosità delle sue curve. Un utente in particolare scrive: “Due bombe pronte a esplodere” .

Tra i numerosi sostenitori però c'è sempre qualcuno pronto a storcere il naso criticando l'esibizionismo che trapela dai suoi scatti. Così, con un’ironia non troppo velata, un hater commenta scrivendo “Tinder” , una chiara allusione all’utilizzo del famosissimo social per rimorchiare e – quando si può – spingersi anche oltre.

