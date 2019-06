Tutti pazzi per Capri: i vip prendono d'assalto l'isola

È Capri la meta turistica del momento, soprattutto per i personaggi famosi italiani che negli ultimi giorni l'hanno letteralmente presa d'assalto. Complice anche l’annuale evento mondano "Vip Challenge", l’isola del Golfo di Napoli si è popolata di vip, modelle e attrici e sui social stanno spopolando i post di serate di festa ed escursioni in barca.

Tra i personaggi di spicco di quest’ultimo weekend caprese ci sono stati sicuramente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (protagonisti di una gaffe hot durante la registrazione di una story su Instagram) che, tra un impegno di lavoro e l’altro, si sono ritagliati dei momenti di intimità a bordo di una barca per scoprire le bellezze dell’isola via mare. Insieme a loro anche l’influencer Ludovica Valli, molto amica della Rodriguez, e Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez.

Presenti sull’isola anche Valeria Marini, Alfonso Signorini e molti altri volti noti della televisione tutti richiamati dall’evento "Vip Challenge". Tra questi anche Alena Seredova, insieme ai figli, è sbarcata a Capri per l'evento, ma ha voluto comunque godersi l’isola come una vera turista, visitando la Grotta Blu e nuotando all’interno della cavità carsica più famosa del mondo insieme ai suoi bambini.

A surriscaldare l’atmosfera ci ha, invece, pensato la fashion blogger Gilda Ambrosio con le amiche Giorgia e Giulia Tordini e Amina Muaddi che hanno inondato i social di foto in bikini mozzafiato durante le loro gite in barca nel mare blu di Capri. Tra serate “brave”, outfit glamour ed escursioni sullo yacht, le quattro si sono concesse una breve vacanza per poi rientrare agli impegni milanesi. Breve soggiorno di coppia, invece, per Sabrina Ghio e il suo compagno, l’attrice Anna Valle e per la presentatrice Federica Fontana, giunta a Capri in compagnia della famiglia e di alcune coppie di amici.

Sull’isola è però sbarcata anche una famosa popstar, Rihanna, giunta nel Golfo di Napoli insieme al fidanzato, il miliardario Hassan e di un gruppo di amici. La comitiva ha soggiornato a bordo di un mega yacht, attraccato a largo di Capri, sbarcando sull’isola solo per poche ore ma mandando in delirio fan e turisti curiosi.