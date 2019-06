Tutto finito tra Bradley Cooper e Irina Shayk?

“ E’ solo per la loro figlia di 2 anni che i due continuano a stare insieme, ma l’idillio è finito da mesi ”. Lo ha rivelato un insider a Page Six, svelando che l'appassionata storia d'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbe giunto da tempo al capolinea.

“È solo per l’amore che li lega alla loro bambina di soli 2 anni, Lea, che continuano a darsi una possibilità, ma è inutile, l'amore che li legava non esiste ”, ha rivelato la fonte di Page Six, aggiungendo che “ la situazione è molto difficile, le cose non vanno proprio bene. Nessuno dei due è felice. La loro relazione è ormai è appesa a un filo ".

La colpa non sarebbe di Lady Gaga, sulla cui liason segreta con il bell’attore hollywoodiano tanto si era favoleggiato nei mesi scorsi. Semplicemente il sentimento fortissimo che univa l'attore e la modella, insieme dal 2015, anno del loro colpo di fulmine, non è più segnato dalla passione ma solo dalla volontà di non distruggere la loro famiglia, traumatizzando la loro adorata figlioletta.