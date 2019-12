In tv un Puccini dall'audio perfetto. Poi un altro debutto: il "tre stelle" Bartolini

Dopo la prima riservata agli under 30 e ricamata da applausi e consensi inaspettati, la «vera» prima della Scala si prepara ad andare in scena. Domani 7 dicembre alle 18 puntuali. La Tosca di Puccini alla sua prima «prima» perché non ha mai aperto la stagione scaligera si preannuncia da una parte fedele all'originale e dall'altra carica di riflessi inediti.

Nel foyer ci saranno la solita agitazione e il solito luccichio di abiti e gioielli e, magari, polemiche. Sul palco una parata di grandi voci, su tutte quella della Netrebko, e una direzione, quella di Chailly, che come sempre sarà sotto i riflettori del loggione. Molto attesi anche Luca Salsi nel ruolo di Scarpia e Francesco Meli in quello di Cavaradossi. Un'opera divisa in tre atti con intervalli di trenta minuti ciascuno. Il primo e il secondo atto durano 45 minuti, il terzo 30. Anche quest'anno la Rai garantisce uno sforzo produttivo che davvero realizza quel servizio pubblico del quale si sente spesso la mancanza. Dalle 17.45 su Rai1, su RaiPlay (dove sarà visibile per altre due settimane) e su Radiotre sarà possibile seguire tutte le fasi della messinscena. Inoltre, su Rai1 la diretta sarà accompagnata da Antonio Di Bella e Milly Carlucci, con Stefania Battistini dal foyer. Va bene, non ci saranno le riprese in Ultra Hd, delle quali in questo tipo di eventi si può anche non sentire la mancanza, ma l'audio sarà in surround 5.1, ossia di livello altissimo. Le telecamere in postazione sono 13, nella buca d'orchestra i microfono ben 45 e per i solisti sono previsti 11 radiomicrofoni, a garanzia di una qualità audio degna del più grande intenditore. Per la prima volta la trasmissione sarà corredata dall'audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente, ossia costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci. L'audiodescrizione è attivabile dal televisore sul canale audio dedicato.

Poi dopo ecco la cena di gala, firmata per la prima volta dal nuovo chef tre stelle ossia Enrico Bartolini. Cinquecento invitati per uno dei «riti» più attesi dell'anno.