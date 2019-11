Ucciso a Zurigo il parrucchiere delle star e di Cristiano Ronaldo

È stato trovato morto a Zurigo Ricardo Marques Ferreira, il parrucchiere di Cristiano Ronaldo e di molte altre celebrità. L'uomo, 49 anni, era originario di Madeira, la stessa isola del campione della Juventus col quale collaborava molto spesso. Da due anni viveva in Svizzera, dove stanotte ha trovato la morte.

A trovare il suo corpo è stato la donna delle pulizie, in servizio presso l'hotel nel quale l'uomo stava soggiornando. Verso le 14 di venerdì 1 novembre, il personale di servizio è entrato nella stanza e si è trovato davanti “ uno scenario macabro ”, così come dichiarato dalla donna. “ C'era sangue ovunque e puzza di alcol ”, ha riferito il personale delle pulizie alla polizia che sta conducendo le indagini. Il cadavere è stato trovato riverso sul letto in una pozza di sangue alcune ore dopo che i vicini di stanza avevano chiamato la reception per lamentare dei rumori molesti provenienti dalla camera dello stylist di Ronaldo.

Pare che Ricardo Marques sia stato accoltellato ma all'interno della stanza la polizia non ha trovato l'arma del delitto. Le indagini sono iniziate fin dal ritrovamento del cadavere e come riferiscono alcuni siti portoghesi, tra i quali Novagente.pt, nella notte di sabato 2 novembre gli inquirenti hanno fermato un uomo di 39 anni con l'accusa di omicidio. Fonti vicine alla polizia avrebbero dichiarato che il sospettato, di origini brasiliane, è stato rintracciato presso la sua abitazione. Ancora non sono stati resi noti i motivi del delitto e la polizia non ha ancora acclarato che il fermato sia effettivamente l'autore dell'omicidio e se ci siano dei complici. La polizia ha reso nota la notizia con ritardo per poter indagare con la massima tranquillità e riservatezza. Per il momento Cristiano Ronaldo non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito.