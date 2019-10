Diletta Pagliano: "Mentre curavo un'infezione ossea sono rimasta incinta"

In molti ritengono che sia una delle corteggiatrici più amate dal pubblico, che la storia di Uomini e donne ricordi. Diletta Pagliano ha animato il salottino del dating-show di Maria De Filippi, appassionando i fedeli telespettatori con la sua love-story avviata con l'ex tronista Leonardo Greco.

E al rotocalco dedicato ai protagonisti del format di Canale 5, Uomini e donne magazine, Diletta ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su un'importante battaglia mandata avanti recentemente e sulla gravidanza. Al noto rotocalco, infatti, l'ex volto di Uomini e donne non ha nascosto di aver vissuto ad oggi dei momenti emotivamente difficili, a seguito di un incidente subito diversi mesi fa.

La Pagliano ha scoperto solo alla fine della sua convalescenza di aspettare un bambino, che intanto ha deciso di chiamare Thomas. "Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea -ha fatto sapere l'ex corteggiatrice- e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza". Ma Diletta si ritiene comunque molto fortuna, per aver avere accanto il suo amato Alessandro Mastromatteo: "Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l’ora di cominciare l’avventura".

Incalzata poi dalle donne sulla sua relazione con Leonardo Greco, ormai giunta al capolinea, l'ex corteggiatrice ha ammesso di non sentire più l'ex tronista da quando, cioè, si sono lasciati: "Ormai sono in un'altra dimensione".

