Uomini e donne, Javier ci prova con l'ex tronista Sara fuori dal programma

Sta facendo parlare molto di sé Javier Martinez negli ultimi giorni, dopo che la conduttrice Maria De Filippi ha riportato nello studio di Uomini e donne una segnalazione giunta da una donna. Secondo quest'ultima, l'argentino avrebbe nascosto alla redazione di essere fidanzato prima e durante la sua partecipazione al dating show di Canale 5. Ma la voce in questione ora conta relativamente alla luce dell'uscita di scena dell'ormai ex tronista Sara Tozzi che non ha nascosto di sentirsi ancora sentimentalmente legata al ricordo del suo ex fidanzato.

Javier Martinez, però, dal suo canto non si arrende a quanto pare, e ha deciso di cercare Sara fuori dal programma. O almeno questo è quanto lo stesso argentino ha comunicato ai follower, riattivandosi sul suo profilo Instagram. A chi si chiede se a Javier piaccia davvero Sara Tozzi, Martinez fa sapere: "Penso che le due esterne che abbiamo fatto parlino da sole".

Quest'ultime sono solo alcune delle parole spese dall'ex corteggiatore di Sara, tra le sue ultime Instagram stories. L'argentino, incalzato quindi dalle domande dei suoi seguaci, ha colto l'occasione anche per smentire i rumor secondo cui lui avrebbe nascosto di essere fidanzato prima al team di Temptation island e poi alla redazione di Uomini e donne: "Ovvio che no… Ma state tranquilli, la verità uscirà fuori".

Segui già la nuova pagina di Gossip de Il Giornale?