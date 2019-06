Uomini e Donne, Giulio Raselli dopo il rifiuto: "Grazie Giulia"

Qualche giorno fa è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Giulia Cavaglia. Dopo un percorso durato diversi mesi, la tronista ha fatto la sua scelta e, tra Giulio Raselli e Manuel Galiano, ha scelto Manuel.

La scelta non è stata facile e la stessa Giulia ha dichiarato di essere stata indecisa fino alla villa ma di aver capito che per Giulio prova esclusivamente solo tanta attrazione fisica ma che non vede un futuro insieme fuori dal dating show. È Manuel, invece, l’uomo che le fa battere il cuore e con il quale ha deciso di iniziare una storia d’amore che, per il momento, va a gonfie vele.

D’altro canto, la reazione di Giulio non è tardata. A pochi giorni dalla scelta, infatti, è tornato su Instagram pubblicando un messaggio social, parlando inevitabilmente anche della Cavaglia. “Essere se stessi è l’unica strada per affrontare i propri limiti. Ho scoperto tante cose di me che ancora non conoscevo, la cosa strana è averle scoperte grazie a voi e soprattutto grazie a lei. Sono cambiato. Ho scoperto di essere una persona nuova e faccio una fatica bestiale a trovare le parole giuste per ringraziarvi” , ha esordito il giovane corteggiatore. Infine, le dolci parole rivolte a giulia: “Grazie anche a te, Giulia, nonostante tutto, è stato bello. È stato vero” .

Insomma, nonostante la fallimentare esperienza, il ragazzo non si sentirebbe affatto preso in giro e sembrerebbe aver preso la cosa con estrema maturità, accettando così la decisione di Giulia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?