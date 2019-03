U&D, Ivan Gonzalez dopo la scelta: "Sonia? Un pacchetto sorpresa"

Nonostante le critiche da cui sono stati sommersi dopo la scelta, Ivan e Sonia si stanno godendo i primi giorni da coppia. La loro complicità nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta crescendo lontano dalle telecamere. Per far sapere come sta procedendo la loro storia, ad una settimana circa dalla scelta, la coppia ha fatto una diretta su Instagram dalla quale è parso evidente che l'ex tronista pare sempre più convinto della sua decisione di uscire dal programma con la Pattarino, con la quale sta facendo tanti progetti.

"E’ da una settimana che non ci lasciamo, se lei subirà il fascino della Spagna non andrà più via!" , ha esordito Ivan sui social. Subito dopo lo spagnolo ha precisato che Sonia è diversa da come era in studio, molto più loquace e sicura di sé . "Ci troviamo bene, lei è molto diversa: mi parla sopra, m’insulta" , ha detto il Gonzalez tra le risate condivise con Sonia, che a quanto pare sta dimostrando il suo carattere forte. "Dove è quella Sonia che non parlava in puntata? E’ stato un pacchetto sorpresa!" , ha aggiunto poi l'ex tronista che pare molto felice della personalità di quella che ormai considera la sua fidanzata.

"Mi piacerebbe rimanere qui in Italia, mi trovo molto bene con Sonia, la faccio ridere tutto il tempo! ", ha affermato Ivan a riprova che l'unione di coppia è innegabile, tanto che vorrebbe addirittura restare nel nostro Paese per poter mantenere la vicinanza con la Pattarino che appare radiosa durante tutta la diretta. E per dimostrare che la sua no è affatto una scelta di convenienza come qualcuno aveva detto, l'ex tronista ha fatto un'affermazione che di certo avrà reso felice Sonia "La Sonia di Uomini e Donne mi piaceva, ma questa mi fa impazzire! Spero di durare con lei e fare progetti insieme. Per me lei è la mia scelta, la mia fidanzata" .

Anche la Pattarino, d'altra parte ha elogiato il suo Ivan: "Ivan fuori è un’altra persona, dolcissimo, oggi ha persino cucinato il pranzo!" . Insomma, pare che i due abbiano scoperto dei lati del carattere in maniera reciproca. Ma la cosa più bella è che per i due i nuovi aspetti sono graditi, risultando come un valore aggiunto per la coppia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato