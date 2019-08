Uomini e Donne, Pietro regala a Rosa un gioiello. Ma il web lo critica: "Che cafonata"

Una delle coppie più chiacchierate del momento, nata a Uomini e donne, ha recentemente dato alla luce un bambino. Parliamo della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due fanno parlare molto, dopo essere diventati genitori del loro primogenito Domenico. Su Instagram, infatti, un post condiviso da Pietro ha letteralmente spaccato a metà l'opinione del popolo del web. Nello specifico, Tartaglione ha mostrato la foto di un prezioso anello destinato alla sua futura sposa e neo-mamma Rosa, in cui è segnata la data di nascita del piccolo Dodo. Il bambino della coppia nata al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, veniva alla luce lo scorso 25 luglio, una data quest'ultima che Tartaglione ha voluto suggellare con amore regalando un lussuoso gioiello alla sua donna.

Ma il gesto dell'ex corteggiatore non ha ricevuto solo consensi e ha diviso gli internauti. Da una parte c'è chi ritiene che il prezioso sfoggiato da Tartaglione sia "pacchiano", che il tag della gioielleria presso cui è avvenuto l'acquisto dello stesso, riportato nel post in questione da Pietro, sia un gesto tacciabile di ostentata opulenza. "Che cafonata", si legge tra i commenti giunti sotto l'ultimo post di Tartaglione. Un altro utente poi scrive: "Perché lo sponsor anche in un regalo così privato? Io vi seguo e vi stimo ma più privacy".

Rosa e Pietro dopo Uomini e donne

Al momento Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta preferiscono farsi scivolare addosso ogni tipo di critiche, in vista del loro atteso matrimonio. In una recente intervista rilasciata a Chi magazine, la Perrotta aveva confidato che sarebbe dovuta convolare a nozze con Pietro a giugno 2019: "Avremmo dovuto sposarci a giugno... ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno".

