Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il piccolo Dodo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori: il piccolo Domenico, Dodo come viene affettuosamente chiamato, è nato lo scorso 25 luglio riempiendo di gioia la vita della coppia. A 6 giorni dal parto i due hanno deciso di presentare il loro piccolo al mondo concedendo le foto esclusive al settimanale Chi in edicola.

La gravidanza di Rosa Perrotta per tanti mesi è stata al centro di divertenti prese in giro bonarie sui social per la sua durata, che a molti è sembrata ben più lunga di 9 mesi. La stessa influencer ci ha spesso riso su e ha addirittura fatto parlare il piccolo Dodo in un post condiviso su Instagram, spiegano perché dal punto di vista del piccolo non era ancora giunto il momento di uscire.

Ora che il parto c'è stato e che Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono diventati genitori, la vita della coppia è cambiata radicalmente e si può anche pensare al matrimonio. In realtà le nozze si sarebbero già dovute celebrare lo scorso giugno ma la gravidanza dell'ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto qualche piccolo problema, che ha convinto i due a non sottoporre Rosa a uno stress eccessivo. Il rinvio delle nozze aveva fatto temere il peggio ai fan della coppia ma per fortuna non c'era nessuna crisi all'orizzonte ma solo un'accortezza per il bene del piccolo. Ora che tutto è andato per il meglio Rosa e Pietro possono convolare a nozze e annunciano a Chi la data presunta del matrimonio: “ Avremmo dovuto sposarci a giugno ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell'inverno. ”