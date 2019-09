Raffaella Mennoia lascia i social: "Troppa cattiveria contro di me"

Raffaella Mennoia ha fatto sapere di volersi allontanare dai social perché “ le cattiverie che leggo mi fanno troppo male ”. L'autrice televisiva è infatti da alcuni mesi al centro di una polemica mediatica scatenata da alcuni volti storici di “Uomini e Donne”, come Mario Serpa, Teresa Cilia e suo marito Salvatore Di Carlo, che l’hanno accusata di essere stata a conoscenza di alcuni particolari della vita privata di tronisti e corteggiatori e aver deciso di renderli pubblici o meno a seconda delle circostanze.

La querelle che ha tenuto banco quest’estate, non ha poi avuto i minacciati strascichi legali, ma tanti follower hanno notato che da qualche tempo la storica collaboratrice di Maria De Filippi, di cui è il braccio destro anche a “Temptation Island”, è molto meno presente sui social, su cui pubblica di rado post o Instagram Stories.

Il motivo della sua assenza l’ha spiegato lei stessa attraverso un video pubblicato nelle sue Instagram stories, in cui ha detto di sentirsi ferita dai commenti offensivi che legge sui social e di avere deciso, di conseguenza, di starne alla larga. “ Ragazzi – ha esordito la 45enne romana - ve lo dirò onestamente: non starò più molto sui social. Ho tanto da fare, ovviamente, anche se il mio lavoro, rispetto a prima, non è aumentato. Però, tutta questa situazione di quest'estate mi ha proprio fatto vedere com'è la realtà ”.