Le ultime follie estive di Gianluca Vacchi

Difficile star dietro a tutte le follie di Gianluca Vacchi, e non si parla solo della sua “mania” contagiosa di ballare che lo ha portato agli onori delle cronache e a visualizzazioni da record. In questi ultimi due anni, Vacchi con 12,8 milioni di follower riesce ogni volta a far rimanere a bocca aperta.

Questo inverno, ad esempio, aveva un ippopotamo nel giardino della sua casa, che aveva creato moltissime polemiche soprattutto tra gli ambientalisti. Poi si è fatto ritrarre come due degli eroi degli Avengers, ma prima ancora aveva girato un video in cui danzava insieme a Michelle Hunziker in piena notte a Piazza di Spagna a Roma.

Tutto questo senza dimenticare il suo "hobby" principale diventato poi lavoro, quello del dj che in pochi mesi lo ha portato ad esibirsi nelle più grandi discoteche di tutto il mondo e prossimamente anche al grande evento di “Tomorrowland 2019”. Questo hobby, secondo il settimanale Spy le frutterebbe ben cinquantamila euro a serata.

Ed ora, dopo aver giocato a tennis sopra un particolare tipo di segway, con questo caldo ha pensato bene di sciare. Ma lo ha fatto comodamente a casa sua facendosi trainare sul suo giardino, proprio come si trattasse di sci d’acqua.

Inoltre, visto che in casa ha un macchinario per la “Criogenic therapy” si è sottoposto ad una seduta per uscirne poi come un supereroe, tra le risate e gli incoraggiamenti dei suoi seguaci e anche qualche ovvia critica.

In ogni caso l’estate è ancora lunga e di sicuro ne vedremo delle belle, anche perché ancora non ha fatto “uscire dal garage” la sua barca, e allora sì che in quel caso ci sarà da ballare!