Gli ultimi sondaggi parlano chiaro: Meghan Markle divide il popolo inglese

Si rincorrono polemiche feroci su Meghan Markle e il Principe Harry alla luce di tutto quello che è accaduto, di recente, nella royal family. La denuncia alla stampa inglese, poi il documentario sulla tv nazionale che ha scosso la Regina e i continui litigi fra i due rampolli di corte, stanno influendo pesantemente sulla vita privata e pubblica dei duchi di Sussex. La sovrana, però, come ha riportato il settimanale Oggi, sarebbe corsa ai rimedi.

Si parla di una tregua, di un cessate il fuoco per arginare le critiche pungenti che Meghan Markle sta ricevendo proprio in queste ultime settimane. Elisabetta vorrebbe una famiglia unita e accantonare definitivamente i problemi che ci sono fra Harry e William e anche fra la Markle e Kate. Per il Remembrance Day, che si svolgerà il prossimo 10 novembre, la regina spera di mettere a tacere i rumor e i pettegolezzi nell’evento in cui la royal family si mostra al pubblico in tutta la sua fulminate bellezza. Questo perché, secondo alcune voci che sono arrivate fra le mura di Palazzo, l’indice di gradimento dei Windsor agli occhi della gente comune è in caduta libera. Gli ultimi sondaggi inoltre riferiscono che l’indice di gradimento di Meghan Markle è in calo del 55%.

Gli intervistati che hanno risposto al sondaggio sono gli stessi che, lo scorso anno, hanno applaudito all'ingresso di Meghan nella royal family e che hanno sperato in un nuovo inizio per la monarchia. Secondo le ultime indiscrezioni però i sudditi avrebbero cambiato opinione, perché non approverebbero alcune scelte della duchessa. Un 45% inoltre, è ben felice per il matrimonio dei duchi, ma sostiene che la Markle sia una vera e propria arrampicatrice sociale tanto da preferie la compostezza di Kate Middleton. Insomma, ci sono guai grossi a Buckingham Palace.