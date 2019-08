"Gli ultimi tre anni? Non sono stati facili". Angelina Jolie torna a parlare del divorzio da Brad Pitt

Intervenuta al D23 Expo, uno degli eventi più attesi dai fan della Disney, Angelina Jolie è stata uno dei volti di punta alla kermesse cinematografica, perché presente sia nel sequel di Maleficent che nel nuovo film della Marvel dal titolo The Eternals. E intercettata da E!News, l’attrice è tornata a parlare del suo divorzio da Brad Pitt.

"Gli ultimi anni della mia vita non sono stati facili. Affrontare un divorzio, crescere i miei figlie e pensare al lavoro è stato come una corsa ad ostacoli – rivela la Jolie -. Mi sono sentita molto spesso debole, fragile e inadeguata, ma ho trovato la forza di tornare a sorridere". Da quel che sembra, proprio l’ingaggio nel prossimo film Marvel, ha regato ad Angelina Jolie la spinta necessaria. In uscita nel marzo del 2020, in The Eternals la Jolie sarà Thena.

"A volte ti senti giù e devi farti forza per andare avanti. E sono grata per il ruolo che mi è stato offerto. Il personaggio di Thena è molto energico. Mi ha ricordato quanto io possa essere forte – afferma-. Lei è positiva è grintosa, mi ha costretto a lottare con le mie stesse insicurezze". E poi aggiunge. "Anche il personaggio di Maleficent lo adoro. È una cattiva ma è stata capace di sciogliersi di fronte alla solidarietà femminile".