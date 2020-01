Ultimo assente al compleanno di Federica Lelli: si sono lasciati?

Al 22esimo compleanno di Federica Lelli pare che il grande assente fosse il fidanzato Ultimo – al secolo Niccolò Moriconi – e, per questo, sui social i fan si sono chiesti: si sono lasciati?

Gli indizi degli ultimi tempi potrebbero portare ad una risposta affermativa: la relazione sentimentale tra il cantante e la storica fidanzata potrebbe essersi interrotta per la seconda volta. Com’è noto, la prima fu proprio in concomitanza del Festival di Sanremo 2019: in quell’occasione, Ultimo presentò la canzone “I tuoi particolari”, nata in seguito alla fine dell’amore con Federica.

Alle domande dei giornalisti su come era nato il brano e sui rapporti sentimentali con la Lelli, Ultimo aveva commentato senza nascondere l’amarezza per quel legame interrotto. “ Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice – aveva detto Moriconi ai più curiosi - . Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi ”.

Dopo la 69esima edizione del Festival della Musica Italiana, però, tra il cantante romano e la fidanzata c’è stato un riavvicinamento. Foto sui social, dediche, simpatiche storie insieme, testimoniavano che la coppia aveva ritrovato l’equilibrio e la serenità ma, negli ultimi tempi, qualcosa pare si sia nuovamente incrinato. A confermare, secondo i più attenti, la fine dell’amore tra Ultimo e Federica Lelli ci sarebbero una serie di inconfutabili indizi social.

I due, infatti, non si mostrano da tempo insieme e al compleanno della ragazza, che poche ore fa ha spento le 22 candeline, Ultimo non c’era: nessuna traccia del cantante nei vari video e foto postate sui social dagli amici presenti alla festa . Curiosando sui profili Instagram dei due, inoltre, si nota che mentre la Lelli era impegnata con i festeggiamenti, Ultimo era in giro per Roma insieme ad alcuni amici. Che ci sia di nuovo aria di crisi tra il cantante e la fidanzata o la relazione tra loro è ufficialmente terminata? Al momento, nessuno dei due, pare abbia intenzione di esprimersi lasciando, così, in fan nel dubbio.