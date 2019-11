Uomini e donne, Alessandro distrutto per il "no" di Veronica

Negli ultimi giorni fa discutere molto il "no" che l'ormai ex corteggiatrice di Uomini e donne, Veronica Burchielli, ha riservato ad Alessandro Zarino in occasione della puntata in cui si è registrata la scelta di quest'ultimo. La Burchielli non aveva mandato giù che l'ex tronista volesse invitare, al dating-show di Maria De Filippi, altre sue aspiranti corteggiatrici. E, dopo che Alessandro ha deciso di chiamarla in studio come sua "prescelta", con l'intento di chiudere in anticipo la sua esperienza al Trono, Veronica gli ha risposto con un "no" secco, riservando al napoletano un clamoroso 2 di picche.

In molti, tra i telespettatori del format di Canale 5, adesso si chiedono se la conoscenza tra Veronica e Alessandro possa avere un seguito, alla luce di alcune nuove dichiarazioni rilasciate da Zarino e trapelate in rete dal contenuto di un video pubblicato sui social. Nel videofilmato in questione, che è stato registrato in collaborazione con wittytv, l'ex tronista Alessandro Zarino appare affranto e, a margine dell'esito della sua scelta, spiega il motivo per cui avrebbe voluto aspettare ancora prima di scegliere Veronica e chiarisce di aver seguito "le ragioni del cuore".

"Ho seguito solo quello che sentivo -esordisce Alessandro-. Non volevo perderla e magari uscire dal programma e conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Volevo solo essere sicuro, anzi, non ho mai giocato con nessuno. Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte. Durante la settimana, prima, io lo avevo capito. Volevo solo essere sicuro di quello che provavo per lei veramente. Nulla. Questo è, ha scelto, punto".

Lei gli ha detto "no" e adesso Zarino, in un certo senso, pensa che Veronica non fosse davvero interessata a fare la sua conoscenza: "Mi ha detto di no, ne ha approfittato e là si vede che, comunque, insomma. Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato il Trono".

E per chi si domanda se lui voglia corteggiare la Burchielli, dopo che Veronica ha accettato la proposta ricevuta dalla De Filippi di coprire il ruolo di tronista a Uomini e donne, l'ex tronista fa intanto sapere che non crede di poter riallacciare i rapporti con la sua ex pretendente: "Cosa posso fare, dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose".

