Uomini e Donne, Veronica dice "no" al tronista Zarino e "sì" alla sedia rossa

Lo scorso 31 ottobre, si è registrata una puntata all'insegna di diversi colpi di scena nello studio di Uomini e donne. Nel nuovo appuntamento con il dating-show di Maria De Filippi, è stata mostrata ai presenti in studio l'ultima esterna del tronista Alessandro Zarino e la corteggiatrice Veronica Burchielli, in cui quest'ultima sorprende il giovane con una videochiamata che la vede protagonista insieme ai suoi amati nonni. Un gesto tenero compiuto da parte di Veronica come dimostrazione di interesse sincero nei riguardi di Zarino e che però sembra spaventare un po' lo stesso 28enne. Veronica, quindi, ipotizza che Alessandro Zarino voglia delle nuove corteggiatrici, ipotesi che le viene poi confermata in puntata dalla conduttrice Maria De Filippi. E la corteggiatrice abbandona lo studio.

Ma Zarino -stando a quanto è stato anticipato da Il vicolo della news- corre dalla Burchielli fuori dallo studio e insieme hanno un confronto. Solo poco prima della fine della nuova registrazione, Alessandro torna in studio per comunicare di essere giunto ad una scelta. E la sua scelta è proprio la ragazza ligure, Veronica, la quale però non si sente così tanto desiderata dal napoletano e riserva al tronista un "no" secco. Una scelta, quella maturata dalla Burchielli alla luce della condotta poco chiara assunta da Alessandro al Trono classico, che conquista Maria De Filippi. La conduttrice, quindi, decide di proporre alla 21enne di salire sul trono come nuova tronista di Uomini e Donne, una possibilità che la ligure accetta, dicendo "sì" al Trono classico.

Veronica Burchielli si presenta a Uomini e donne

Subito dopo la fine della registrazione della nuova puntata di Uomini e donne, sul sito wittytv sono arrivate le prime dichiarazioni che ha rilasciato Veronica Burchielli nelle vesti di nuova tronista: "Che dire, sono emozionata e contenta molto. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera. Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte". La bella Veronica è riuscita a conquistarsi un posto al Trono classico e ora sogna di essere corteggiata dal suo prototipo di uomo ideale: "Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me".

