Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: "Siamo dei nomadi molto felici"

È stato un trono atipico, un po’ come lui, quello di Andrea Cerioli. Quando quel pomeriggio Maria De Filippi comunicava che uno dei tronisti avrebbe fatto la sua scelta prima del tempo, in pochi avrebbero scommesso sul bel bolognese.



In pochi avevano notato che l’interesse per una delle sue corteggiatrici, Arianna Cirrincione, era cresciuto così tanto, in così poco tempo, da spingerlo a lasciare tutto per viversela fuori dal contesto televisivo, ma Andrea non ha avuto dubbi e ha capito, presto e silenziosamente, che la ragazza giusta per lui ce l’aveva proprio di fronte a sé e non ha voluto rischiare di perderla.



Da allora i due ragazzi sembrano andare d’amore e d’accordo e a Uomini e Donne Magazine hanno raccontato come sta procedendo la loro storia, rivelando che "procede bene, stiamo bene, è un gioco a incastri. Cerchiamo sempre di conciliare i nostri impegni al meglio. Ci stiamo scoprendo in tutte le nostre sfumature" .



"Ovviamente, usciti dal programma, al di là della pura chimica, è stato tutto un mondo nuovo. Ci conoscevamo poco nella sfera privata, ma forse è questa la parte più bella, la parte più curiosa dell’inizio, scoprirsi. Noi due viviamo un po’ alla giornata. Facciamo su e giù e tra Bologna e Genova, per lavoro. Insomma, siamo due nomadi, ma felici!” .



