Uomini e Donne, Andrea difende Teresa dalle critiche: "La felicità è bello ostentarla"

Sebbene non abbia avuto uno sviluppo lineare, la storia tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella prosegue a gonfie vele: i due giovani che si sono conosciuti a Uomini e Donne non perdono occasione per mostrare tutta la loro felicità. L'amore che li lega diventa sempre più forti. Sebbene dopo il no di Andrea durante al festa per la scelta al castello avesse fatto sorgere dei dubbi sul reale interesse dell'ex corteggiatore che solo dopo è tornato sui suoi passi, è con i fatti che Dal Corso sta dimostrando di tenere molto all'ex tronista, la quale dal canto suo è al settimo cielo e lita di poter vivere la favola tanto sognata.

Teresa, che aspira a diventare cantante di professione, nei giorni scorsi ha dedicato al suo fidanzato una canzone per dimostrare tutto il suo amore. Se sono stati molti coloro che hanno fatto i complimenti alla bella partenopea, e si sono rallegrati per la sua relazione con Andrea, che finora non è mai stata colpita da alcuna voce di crisi, non sono mancate le critiche. Come è ben noto, gli haters sui social sono purtroppo numerosi e così alla felicità della Langella hanno risposto con parole negative.

"Mamma mia, ma c’è bisogno di fare tutte queste scene. I sentimenti non si ostentano: si dimostrano con i fatti” , ha scritto un utente del web, dimostrando di non apprezzare la scelta di cantare per Andrea di Teresa. Dal Corso, a questo punto, non è rimasto in silenzio ed è prontamente intervenuto per difendere la sua fidanzata. "Intelligenza è mettere sempre in discussione sé stessi. Ignoranza è mettere sempre e solo in discussione gli altri" , ha cominciato l'ex corteggiatore, che poi ha rimarcato il suo pensiero in maniera esplicita. "Io in amore mostro fatti e ‘ostento’ perché la Felicità talvolta è bello ostentarla" , ha concluso Andrea.

Pare, quindi, che Andrea non abbia alcuna intenzione di lasciarsi scivolare addosso le critiche: il giovane ha prontamente evidenziato di stare sempre dalla parte di Teresa, che di certo sarà ben felice di trovare in ogni circostanza l'appoggio del suo uomo. La coppia si appresta a vivere un'state all'insegna dell'amore: per Andrea e Teresa all'orizzonte c'è solo tanta gioia da condividere con i fan.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato