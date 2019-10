Uomini e donne, Armando si sente usato da Ida: il messaggio al veleno

Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda lo scorso 22 ottobre, Ida Platano aveva lasciato il cavaliere Riccardo Guarnieri, dichiarando di non provare più nulla per quest'ultimo, il quale le aveva destinato qualche giorno prima una lettera. Una delusione grande per Riccardo, che, nella puntata precedente a quella del suo addio a Ida e al Trono Over di Canale 5, aveva dedicato delle struggenti parole d'amore alla dama più discussa del momento al dating-show di Maria De Filippi.

Durante la settimana seguita all'ormai famosa puntata della lettera di Guarnieri, Ida ha trascorso del tempo con l'altro cavaliere Armando Incarnato, o almeno questo è quanto ha sostenuto adirato Armando nello studio di Uomini e donne e in occasione della puntata del 22 ottobre che ha segnato l'ennesima rottura tra i due storici protagonisti. E, nel pomeriggio di ieri 28 ottobre, in cui è stata trasmessa la nuova puntata del Trono Over, che ha visto la Platano e Guarnieri concedersi una seconda chance, lo stesso Armando Incarnato ha indirettamente attaccato la dama Ida sui social, mentre stava guardando proprio Uomini e donne.

Nello specifico, Incarnato ha pubblicato un'Instagram story in cui si lascia andare ad un lungo sfogo contro Ida Platano, contestando il tira e molla che la donna ha da tempo con entrambi i suoi due pretendenti. "Blablabla… Ma ti riascolti? -si legge tra le parole scritte sull'ultima storia al vetriolo condivisa da Armando con i follower-. Io gli dico quello che è successo a me, lui mi dice quello che è successo a me… E credevate che Armando non vi dicesse quello che è successo a lui”. Sulla Ig story al veleno, Armando poi infierisce su Ida: “Da oggi chiamatemi Cupido. Alla fine mi si è rivoltata pure contro. Fai del bene e dimenticalo". Infine, il cavaliere conclude il suo lungo messaggio, con un attacco destinato ai due protagonisti di Uomini e donne, Ida e Riccardo, perché sentitosi usato dalla Platano: "Non imparo mai, ve lo avevo detto… Non mi ha usato… Noooo. Contenti voi, contenti tutti. E per come sono stato trattato a questo punto ti dico: a lui stanno bene le … e a te pure. Indovinate un po’ tra i puntini cosa c’è? Ciaoneee".