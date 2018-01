Uomini e Donne, il compagno della Dallari: "Valentina è entrata in clinica, uscirà tra un mese"

I primi giorni dell'anno sono stati difficili per l'ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari.

La bellissima dj, infatti, ha ammesso, prima in un'intervista a Fanpage e poi su Instagram, di soffrire di disturbi alimentari. "Sono in terapia psicologica da diverso tempo - aveva spiegato - e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me".

Dopo aver trovato il coraggio di ammettere il suo problema, Valentina Dallari ha trovato il coraggio di entrare nella struttura. Fanpage ha contattato il compagno della dj che ha confermato che Valentina è entrata nella clinica e ora sta meglio. "Abbiamo sentito Alessandro De Luca, compagno della Dallari e suo manager - scrive il quotidiano -. È al corrente dell'affetto tributato alla Dallari nel corso degli ultimi giorni, che si è tradotto in migliaia di messaggi di sostegno che hanno tappezzato la rete. Alessandro fa sapere che Valentina si sta concentrando su se stessa e che dovrebbe lasciare la clinica in un mese circa. 'Va tutto bene. Valentina è già entrata in clinica e sta bene. Nel giro di un mesetto sarà fuori e riprenderà la sua vita di sempre, anche nel lavoro, con i dj set e Instagram', ha detto il compagno".