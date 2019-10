Uomini e Donne, Diletta Pagliano è diventata mamma: è nato Thomas

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Diletta Pagliano, è diventata mamma: è nato il piccolo Thomas, che come ci aveva spiegato non mostrerà al pubblico dei social.

Conosciuta per la sua partecipazione al dating show di Canale 5 dove, nel 2010, sbarcò per corteggiare – e poi conquistare – Leonardo Greco, Diletta Pagliano ha deciso di allontanarsi dalle luci dei riflettori, ma ha continuato ad essere costantemente seguita dai suoi più fervidi sostenitori. Archiviata la sua storia con l’ex tronista, poi, la Pagliano ha incontrato in un ristorante l’uomo che è diventato il padre di suo figlio, Alessandro Mastromatteo. Come raccontava alla nostra collaboratrice, i due si sono incontrati a Milano, nel locale in cui l'uomo che è diventato il suo compagno, lavora come direttore. " Non so come sia scoccata la scintilla - ci spiegava - . Ma è stato subito colpo di fulmine ".

La gravidanza di Diletta, poi, è arrivata in un momento molto complicato, quando stava concludendo le cure per una importante infezione ossea. " Pensavo fosse un ritardo dovuto al periodo difficile che stavo vivendo - ha raccontato la Pagliano a Ludovica Marchese - . E, invece, poi ho pensato che con tutti i medicinali che in quel periodo stavo prendendo per la brutta frattura che avevo, e che ho ancora, non avesse funzionato l'anticoncezionale ". E, oggi, l’ex volto di Uomini e Donne gioisce perché ha finalmente il suo Thomas tra le braccia. La notizia è giunta dal sito Isaechia, al quale la Pagliano ha comunicato la nascita del primo figlio inviando la foto della sua manina. Dai profili social della neo mamma e del compagno Alessandro, invece, nessun annuncio in merito alla nascita del piccolo Thomas.

Diletta, infatti, ha spiegato di voler tutelare in ogni modo il bambino evitando di esporlo al mondo del web. Spetterà a lui, quando sarà grande, decidere se entrare a far parte del mondo dei social network o meno. "Non credo che mostrerò Tommy, credo debba essere una scelta sua, di quando diventerà grande", ci raccontava nell'intervista rilasciata a poche settimane dal parto. Da parte di tutti i fan della Pagliano, intanto, sono giunti gli auguri per il nuovo arrivato in famiglia, mentre si attendono notizie più dettagliate sullo stato di salute della neo mamma.