Uomini e donne, Gemma Galgani piange per Juan: ha una nuova corteggiatrice

Nell'ultima puntata del trono over si sono presentate nello studio di Uomini e donne due nuove dame, nelle vesti di aspiranti corteggiatrici di Juan Luis Ciano, che da giorni è al centro del gossip in qualità di nuovo pretendente di Gemma Galgani. "Diciamo che si sono presentate due coetanee di Gemma", ha chiosato con tono ironico l'opinionista Gianni Sperti, alla visione delle due new-entry nel parterre delle donne del trono over.

E non appena entrate in scena, alle due dame la conduttrice Maria De Filippi ha dato la possibilità di presentarsi al cavaliere dalle origini venezuelane e che vive a Napoli. La prima dama e aspirante corteggiatrice di Juan, dalla bellezza mediterranea, ha confidato a Juan che a spingerla a corteggiarlo è stata un'emozione particolare: "Sono Paola, ho 48 anni e due figli, vengo da Aversa (Napoli, ndr). Adoro viaggiare, ballare e leggere. Sono stata sposata due volte. La prima volta sono rimasta vedova e dal secondo marito ho divorziato. La vita mi ha messa a dura prova e non mi sarei mai immaginata di poter venire qui per corteggiare un uomo, ma quado ti ho visto ho sentito una grande emozione. Mi piaci come persona, perché sei un uomo galante. Hai scaturito in me un'emozione grande e mi piacerebbe condividerla con te".

"Ciao Juan -si presenta, poi, la seconda dama, di nome Francesca-, vengo da Bari e ho 54 anni. Sono divorziata e ho due figlie femmine. Una ha 25 anni e l'altra ha 29 anni. E sono qui per te, perché mi piace la tua eleganza, la tua classe. Penso il tuo sia il miglior vestito. Ho tanti hobby, tra cui la scrittura. Ti ho visto e mi hai colpito". "Okay, non saprei cosa fare -fa sapere Juan, mentre appare visibilmente imbarazzato, perché per la prima si trova al centro dello studio-. Mi avete messo in imbarazzo".

"Vabbè, scelgo Paola e saluto Francesca", è infine la scelta comunicata dal cavaliere. E alle ultime dichiarazioni di Ciano, segue l'espressione facciale di chi è chiaramente contrariato, mostrata da Gemma Galgani in studio. La dama è incontenibile e, poco dopo la conferma di Paola nel parterre femminile di Uomini e donne, la stessa Galgani lascia improvvisamente lo studio per poi finire nel backstage in lacrime. Dietro le quinte del programma, Gemma ha palesato la sua paura di vedere sfumato il suo sogno ad oggi maturato, ovvero quello di avviare una relazione seria con il cavaliere Juan.

In una recente intervista concessa a Uomini e donne magazine, Juan Luis Ciano ha rivelato alcuni struggenti particolari della sua vita. L'odontoprotesista, che vive da tempo a Sant'Antimo nel Napoletano, non ha nascosto alla nota fonte di aver subito diversi lutti in famiglia. "La mia non è stata una vita semplice -ha esordito Juan Luis Ciano, nella sua intervista rilasciata al magazine dedicato ai protagonisti di Uomini e donne-. Ho due matrimoni alle spalle e tre figli. Ho perso tutta la mia famiglia d’origine molto presto: mia madre aveva sessantatré anni quando se n’è andata e mio padre settantuno".

