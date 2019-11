Uomini e donne, Juan parla del suo passato: "Mia figlia è morta a 25 anni"

A Uomini e donne, Gemma Galgani ha recentemente palesato di sentirsi attratta dal suo nuovo pretendente, Juan Luis Ciano. E insieme a lui, Gemma è diventata protagonista di una romantica cena, in cui i due si sono scambiati sguardi intensi, carezze e parole dolci. Insomma tutti gesti che per molti telespettatori potrebbero rivelarsi il preludio di una nuova love-story al Trono over. Anche se, c'è chi, come l'opinionista tv Tina Cipollari, non crede che Juan ricambi lo stesso sentimento nutrito da Gemma. Ma sul conto di Juan, new-entry al dating-show di Maria De Filippi, non tutti però sanno che il corteggiatore dalle origini venezuelane ha alle spalle un passato difficile.

A rivelare il suo doloroso vissuto è stato lo stesso Ciano, che si è raccontato a cuore aperto in un'intervista esclusiva, concessa a Uomini e donne magazine. Alla nota fonte, Juan non ha nascosto di aver dovuto affrontare diversi momenti drammatici nel corso della sua vita. Il nuovo corteggiatore di Gemma ha, infatti, alle spalle due matrimoni, dai quali ha avuto tre figli, e ora è alla ricerca di un amore che sia duraturo e che possa infondergli serenità. Ma non è solo per via dell'amore che Ciano si è sentito a pezzi. Il cavaliere ha perso il padre e la madre e non solo. Juan ha dovuto, infatti, fronteggiare anche altre due gravi perdite familiari: quelle della sorella e della figlia Elena. "La mia non è stata una vita semplice -ha esordito Juan Luis Ciano, nella sua intervista rilasciata al magazine dedicato ai protagonisti di Uomini e donne-. Ho due matrimoni alle spalle e tre figli. Ho perso tutta la mia famiglia d’origine molto presto: mia madre aveva sessantatré anni quando se n’è andata e mio padre settantuno".

Per la prima volta, quindi, Ciano ha così reso pubblico di essersi sentito annichilito, a causa dei dolorosi lutti subiti in famiglia: "Ho perso mia sorella per un mieloma e mia figlia Elena, la primogenita, a venticinque anni in un incidente stradale. Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età". Oggi Juan Luis Ciano, che è nato in Venezuela e all'età di 13 anni si trasferì in Italia per via del lavoro del padre, vive a Sant'Antimo (Napoli, ndr) e si dichiara interessato a Gemma Galgani, la quale da molti anni è l'indiscussa protagonista tra i pretendenti del Trono Over.

Juan Luis Ciano vuole innamorarsi a Uomini e donne

L'affascinante odontoprotesista Ciano, così come lui stesso ha rivelato nella sua intervista, desidera poter coronare il suo sogno al Trono over di Uomini e donne, che è quello di innamorarsi nuovamente. E proprio in Gemma, Juan Luis rivede i canoni corrispondenti al suo prototipo di donna ideale. "Mi piacciono la sua classe, la sua eleganza - ha fatto sapere il 57enne sul conto dell'ex compagna storica di Giorgio Manetti- e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma (69 anni, ndr) conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma".