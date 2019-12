Uomini e Donne, già al capolinea la storia tra Gemma e Juan Luis?

La relazione tra Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore, Juan Luis Ciano, potrebbe non avere seguito. Nell'ultima puntata di Uomini e Donne la coppia ha vissuto un momento di scontro, dovuto a un bacio mancato (richiesto a gran voce dalla Galgani). Come se questo non bastasse, un'ammiratrice segreta continua a inviare fiori e messaggi d'amore al dottore venezuelano, facendo ingelosire la popolare dama del dating time di Maria De Filippi.

Gemma Galgani è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne più amate dal pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale Cinque. La sua eterna rivalità con Tina Cipollari e la ricerca dell'amore perfetto l'hanno resa un personaggio di spicco del programma. Dopo il naufragio della relazione con Giorgio Manetti, Gemma Galgani sembra aver ritrovato la serenità affettiva accanto al cavaliere Juan Luis, approdato negli studi di Maria De Filippi per corteggiarla. A un mese dall'inizio della loro frequentazione, dopo un avvio decisamente coinvolgente, la storia sembra però essersi arenata tra gelosie, incomprensioni e soprattutto recriminazioni.