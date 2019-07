Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a settembre?

Uno degli storici protagonisti del format Uomini e donne potrebbe essere in procinto di tornare nel piccolo schermo. Giorgio Manetti, ex compagno della dama Gemma Galgani, ha scritto un messaggio ai suoi follower attraverso il suo profilo Instagram, che, in pochi minuti, ha mandato in visibilio il popolo del web.

L'ex cavaliere fiorentino ha infatti condiviso, con i suoi fedeli sostenitori, un video che lo ritrae mentre si trova nella rinomata "città dei sassi", Matera. “Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove!”, quest'ultime sono le parole che Manetti ha riportato nella descrizione del suo post sibillino. Per molti internauti, "Il Gabbiano" avrebbe scritto ai follower per anticipare il suo ritorno nel salottino del dating show di Maria De Filippi, dove in passato ha fatto la conoscenza di Gemma. Tra i molteplici commenti destinati a Manetti e riportati sotto il video di quest'ultimo, si legge la seguente raccomandazione: "Non andare da Gemma, diventi ridicolo anche te, come lei".

Giorgio potrebbe, tuttavia, partecipare a Uomini e donne in un ruolo inedito, dopo aver recentemente dichiarato di voler tornare in tv e di essere fidanzato da giugno 2018 con Caterina, una donna con cui Manetti aveva avuto una storia dal 2007 al 2009.

Giorgio Manetti e il ricordo di Gemma Galgani

In una recente intervista concessa al rotocalco Diva e donna, Giorgio Manetti ha ricordato serenamente la sua love story avuta con la dama torinese Gemma Galgani: “Cercavo una donna di classe, che avesse una certa padronanza nella dialettica e che fosse una donna d’acciaio…E tutte queste caratteristiche le vedevo in Gemma…”.

Per scoprire di più sul rumoreggiato ritorno di Giorgio Manetti a Canale 5, non ci resta altro che attendere la nuova edizione di Uomini e donne.