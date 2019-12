Uomini e Donne, Giovanna Abate fa le prove da tronista e anticipa il no a Giulio Raselli

Il trono di Giulio Raselli sembra stia per giungere a conclusione e i colpi di scena, durante le ultime registrazioni della versione giovane di Uomini e Donne, non sono mancati.

Raselli, che sui social sembra essere uno dei tronisti meno apprezzati di tutte le edizioni del dating show condotto da Maria De Filippi, continua a manifestare una certa titubanza sulle sue corteggiatrici. Rimasto solo con Giovanna Abate e Giulia D’Urso, Giulio continua a non essere sicuro dei sentimenti che nutre per una o per l’altra, tanto da continuare il suo percorso sulla poltrona rossa tra le critiche del pubblico e degli opinionisti. Se qualcuno ritiene che le sue perplessità servano solo ad “allungare il brodo”, qualcun altro pensa che il giovane non sia realmente interessato a nessuna delle corteggiatrici.

Nelle ultime registrazioni del trono classico, però, l’attenzione si è spostata su Giovanna Abate: sin dalla prime esterna con lei, Giulio Raselli ha dimostrato un interesse che sembrava andare oltre l’attrazione fisica, ma l’arrivo della rivale Giulia ha mischiato le carte in tavola e più volte Giovanna ha minacciato di lasciare Uomini e Donne. Certa che lui voglia uscire dal programma da single, la Abate non ha avuto problemi nell’anticipargli che, qualora dovesse essere la sua scelta, la risposta sarà indubbiamente un no. La ragazza, infatti, ha ammesso che nel corso del tempo, i sentimenti che nutriva nei confronti di Giulio sono scemati a causa dei suoi comportamenti.

Raselli, però, ha continuato a non credere alle sue parole e, nonostante sia stato attaccato e offeso dal pubblico in studio e dagli opinionisti, ha deciso di rimanere ancora un po’ seduto sul trono. Intanto, come si apprende dalle anticipazioni date dal sito Vicolodellenews, Giovanna si è anche detta pronta ad accomodarsi sulla poltrona rossa lasciata libera da Veronica Burchielli che, dopo poche settimane, ha scelto di abbandonare Uomini e Donne per stare insieme ad Alessandro Zarino. Maria De Filippi, quindi, ha accettato la provocazione della Abate e le ha proposto di accomodarsi sul trono permettendole, così, di rimanerci per l’intera puntata.