Uomini e Donne, Giulia De Lellis manda una frecciatina a Damante. Lui la segue da casa

Ospite di Uomini e Donne, Giulia De Lellis non si è fatta scappare la possibilità di lanciare una frecciatina ad Andrea Damante che, nel frattempo, guardava la puntata dal divano di casa.

In occasione della scelta di Andrea Zelletta, che è ricaduta su Natalia Paragoni, la De Lellis è stata ospite negli studi del dating show di Canale 5 e, visibilmente commossa, ha commentato la felicità del tronista accanto a quella che è diventata la sua nuova fidanzata. Maria De Filippi, quindi, notando il coinvolgimento della De Lellis, le ha chiesto: “ Ma ti sei commossa? ”. Immediata la replica della influencer, diventata nota proprio grazie al suo percorso da corteggiatrice negli studi di Uomini e Donne: “ Mi agita il contesto, lo sai che sono una sentimentale, patetica, del cavolo...Sono molto felice per Andrea, abbiamo un po’ parlato dietro le quinte e Natalia è molto fortunata...e speriamo che il nome... ”.