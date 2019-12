Uomini e donne, Giulia D'Urso non ha tradito Giulio Raselli: spuntano le prove

Il percorso della corteggiatrice Giulia D’Urso a Uomini e Donne sembrava essere stato rovinato per sempre dalla segnalazione di un’amica, che ha raccontato alle telecamere di Canale 5 di un presunto bacio avvenuto tra la ragazza e un calciatore.

Nella puntata del dating show andata in onda ieri, 12 dicembre, la D’Urso è stata tacciata di aver “tradito” Giulio Raselli con uno sportivo conosciuto durante una festa di compleanno. In base alle dichiarazioni della presunta testimone, Giulia e il calciatore si sarebbero appartati e tra loro ci sarebbe stato un bacio di cui la ragazza si sarebbe pentita subito dopo. I due, infatti, pare si fossero accordati per allontanarsi dal locale insieme, ma la D’Urso si sarebbe sentita talmente tanto in colpa da dare buca al calciatore scatenando la sua ira.

In lacrime, Giulia non ha potuto far altro che dirsi innocente, mentre in rete hanno iniziato a circolare le conversazioni tra la corteggiatrice di Uomini e Donne e la presunta amica e testimone del fantomatico bacio. È stata la blogger Deianira Marzano a ricevere e pubblicare le chat in cui si legge chiaramente che la D’Urso smentisce ogni contatto fisico con il calciatore di cui, ad oggi, si conosce anche il nome: è il difensore e centrocampista marocchino Achraf Lazaar, che milita nel Cosenza. Nelle immagini divulgate dalla blogger, si vedono il giovane e la D’Urso sorridenti durante la festa, ma nessuna foto scattata testimonierebbe il presunto bacio avvenuto tra loro.

Inoltre, la segnalazione di un testimone presente nello stesso locale della corteggiatrice e del calciatore, farebbe cadere definitivamente le accuse nei confronti di Giulia. “Posso confermare che non è successo nulla, io ero nell’altro tavolo sempre ad un altro compleanno”, ha scritto un utente del web alla Marzano, che ha pubblicato lo screenshot del messaggio arrivatole in posta per attestare che le accuse nei confronti della corteggiatrice sarebbero infondate.

Nonostante le prove, quindi, dimostrerebbero l’innocenza della D’Urso e la sua totale estraneità ai fatti, c’è chi continua a sostenere che sia una ragazza falsa e che ha partecipato a Uomini e Donne non per interesse nei confronti di Giulio Raselli, ma semplicemente per ambizioni nel mondo dello spettacolo.