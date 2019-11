Uomini e Donne, Giulio Raselli trema: Giulia D’Urso lo ha “tradito” con un calciatore?

Un altro colpo di scena caratterizzerà le prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne: Giulio Raselli, protagonista tra i più chiacchierati di questa stagione televisiva, potrebbe essere stato “tradito” da una delle sue corteggiatrici preferite.

Secondo quanto rivelato dal sito Ilvicolodellenews, durante le ultime registrazioni del dating show di Canale 5, sarebbe arrivata una segnalazione su Giulia D’Urso, corteggiatrice di Raselli e rivale di Giovanna. Su Giulia, ancor prima di questa scottante rivelazione, si erano diffusi dei rumors che parlavano di una conoscenza pregressa con l’attuale tronista. Secondo qualcuno, infatti, tra loro c’era un accordo nato da un flirt iniziato a Formentera la scorsa estate. Giulio, infatti, era stato avvistato con una mora che aveva lo stesso tatuaggio di Giulia e questo, a molti, era bastato per sostenere che i due si conoscessero ancor prima di Uomini e Donne.

Raselli, a sua discolpa, aveva deciso di presentare pubblicamente la ragazza con la quale ha avuto un flirt scrollandosi di dosso la nome di “falso”. Intanto, però, pare che Raselli avrà a che fare ancora con una brutta gatta da pelare. In studio è stata ospitata Sheri, ex corteggiatrice di Alessandro Zarino e amica della D’Urso: secondo il suo racconto, lei e Giulia avrebbero partecipato al compleanno di un noto calciatore con il quale Giulia si sarebbe scambiata un bacio mentre Sheri e la sua migliore amica le facevano da palo. Inoltre, pare che la D’Urso avesse deciso di tornare a casa con il calciatore ma, presa dai rimorsi, avrebbe declinato l’invito all’ultimo momento mandandolo su tutte le furie.