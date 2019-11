Giulio Raselli frequentava già la corteggiatrice Giulia?

Il trono di Giulio Raselli continua a destare qualche perplessità: sul protagonista di Uomini e Donne, infatti, ci sono state una serie di segnalazioni che parlano di una frequentazione con la corteggiatrice Giulia D’Urso antecedente la partecipazione al dating show di Canale 5.

Per capire cosa accaduto, però, bisogna fare un passo indietro e tornare alla scorsa estate. Raselli, dopo aver partecipato al programma pomeridiano di Maria De Filippi come corteggiatore di Giulia Cavaglià, è stato arruolato nel cast dei single di Temptation Island e, anche in quell’occasione, riuscì a mettersi in mostra inducendo in tentazione Sabrina Martinengo. Finita quell’esperienza, si venne a sapere che Giulio era stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne come nuovo tronista ma, nonostante tutto, il giovane venne avvistato in dolce compagnia a Formentera.

Le immagini che lo ritraevano in atteggiamenti tipici da flirt con una sconosciuta mora fecero il giro del web e si iniziò a pensare che il suo trono potesse saltare. Contrariamente a ogni previsione, invece, Raselli si è seduto sulla poltrona rossa di Canale 5 a settembre e da quel momento è stato protagonista della trasmissione. Una segnalazione da parte della corteggiatrice Giovanna, però, ha gettato un alone di mistero sul suo percorso: come mai Giulio seguiva sui social una delle sue corteggiatrici preferite, Giulia D’Urso? Lui ha spiegato di non essersene mai accorto, ma uno degli ultimi indizi scovati dal web potrebbe “smascherare" definitivamente Raselli.

In rete, infatti, sono tornate a circolare le immagini che ritraevano il tronista in compagnia della misteriosa mora a Formentera. Quella ragazza, come notato da qualcuno, avrebbe un tatuaggio sul piede che, pare, essere lo stesso di Giulia D’Urso. Se due indizi fanno una prova, quindi, potrebbe essere proprio la corteggiatrice la ragazza con cui il giovane avrebbe avuto un flirt la scorsa estate.

Basterebbe questo, dunque, a far saltare il trono di Raselli confermando i dubbi che, fin dall’inizio, l’ex tronista Alessandro Zarino aveva avuto nei suoi confronti.