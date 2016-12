Uomini e Donne, i cinque litigi che hanno fatto la storia del programma

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, il pubblico si appassiona da anni alle storie d'amore che nascono nello studio di Maria De Filippi, ma ci sono alcuni litigi che hanno fatto lettalmente la storia.

Il programma condotto da Maria De Filippi è sempre al centro dell’attenzione degli adolescenti e delle casalinghe. I fan che seguono anche fuori da Uomini e Donne le coppie nate in studio di anno in anno aumentano a vista d'occhio. Ma in tutto questo splendore, ci sono stati anche alcuni litigi che hanno fatto la storia. Ecco i cinque che da sempre sono i più ricordati.

1 - Iniziamo con la padrona di casa quando nel 2010 mandò a casa la tronista Laura Lella perché non aveva preso una decisione su Federico D’Aguanno

2 - Continuiamo con la rissa sfiorata tra Bubi e Diletta sempre nel 2010. Tutto per colpa di Leonardo. Bubi, infatti, minacciò Diletta: " Guarda che ti do uno schiaffo che ti ribalto ". Apriti cielo. La 20enne si alzò in piedi inviperita e si avvicinò minacciosamente a Bubi, gridando: "Non ti permettere". Sono arrivati schiaffi che fortunatamente non sono andati a segno. Il tronista divide le due, ma la giovane corteggiatrice abbandonò furiosa lo studio televisivo

3 - Tra i litigi celebri di Uomini e Donne anche la rissa tra Aldo Palmieri e Tommaso Scala. La causa del litigio tra i due tronisti è l’esterna tra Aldo Palmieri e Flavia. Secondo Tommaso, la giovane corteggiatrice non sarebbe dovuta andare all’appuntamento con Aldo. Il motivo è semplice: Flavia era lì per corteggiare Tommaso Scala e non Aldo Palmieri. Di qui il crescendo di polemiche che coinvolsero un po’ tutti i presenti nello studio di Canale 5, pubblico e corteggiatrici di Uomini e Donne inclusi. Discussioni accese che sfociarono in una vera e propria rissa, non del tutto verbale, con Tina Cipollari. L'opinionista, infatti, ad un certo punto suggerì a Tommaso di cambiare strategia con Aldo e di passare dalle parole ai fatti: "Tiragli un sinistro e poi vedi come si comporta".

4 - Tina Cipollari è l'icona di Uomini e Donne e sicuramente il litigio degno di nota nella sua carriera è quello del settembre 2016: la rissa con Laura laureti. Le due avrebbero litigato a seguito di un battibecco generale in studio, nel quale evidentemente è stata coinvolta anche la Laureti. Laura, rispondendo a Tina, ha ironizzato sulle sue labbra, facendola letteralmente infuriare: la Cipollari avrebbe risposto con foga, arrivando ad attaccare fisicamente Laura. A dividerle, Gianni Sperti aiutato da un cavaliere. Fatto sta che, calmate le acque, Laura ha lasciato lo studio in lacrime.

5 - Ma per ultimo non si poteva non ricordare Costantino Vitagliano. Il tronista per eccellenza. Gli scontri tra Costantino e Daniele Interrante hanno fatto la storia di Uomini e Donne.