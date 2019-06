Uomini e Donne, Ida Platano dimentica Riccardo: "Mi sono fatta aiutare psicologicamente"

Ida Platano ha preso una decisione definitiva che riguarda la sua storia con Riccardo Guarnieri nata sotto i riflettori di Uomini e Donne: la dama del trono over ha chiuso definitivamente con il suo ex. Durante un'intervista rilasciata al Magazine ufficiale del dating show, Ida ha confessato che la sua storia d'amore, con i suoi numerosi tira e molla, l'ha cambiata non poco tanto che la Platano si è fatta aiutare da un professionista per riprendere in mano la sua vita.

"Il mio grande errore di questi mesi è stato mettere da parte mio figlio: ho sbagliato, non c’ero più con la testa" , ha confessato Ida che era ritornata in trasmissione richiamata proprio da Riccardo. "Avevo bisogno di essere aiutata e infatti mi sono fatta aiutare psicologicamente" , ha poi aggiunto la donna, la quale pare sicura di non voler più riprendere le fila di una relazione che a conti fatti l'ha fatta soffrire non poco.

Ida pare voler ritrovare il suo carattere solare, che aveva perso a causa delle numerose liti e discussione con Riccardo. Non solo. Proprio la dama ha chiesto a Maria De Filippi di poter rientrare nel parterre femminile a settembre quando riprenderà il programma. "Mi auguro di ritrovare la Ida che ero prima, perché la storia con Riccardo mi ha cambiata. Io sono una persona dolce, carina, innamorata della vita e piena d’amore da dare" , ha aggiunto la Platano, la quale si è resa conto di aver perso molto degli aspetti positivi del suo carattere negli ultimi mesi.

"Ora mi vedo diversa, la delusione che Riccardo mi ha fatto provare mi ha modificata nel profondo. Mi auguro tanta serenità, poi spero di essere in grado di far felice mio figlio Samuele" , ha concluso Ida che è pronta a rimettere al primo posto il suo bambino che ha molto bisogno di lei. Dunque, dopo l'addio a Riccardo, per la Platano è giunto il momento di ripartire da zero, dal punto di vista sentimentale, chissà che la nuova stagione del trono over non possa regalarle il vero amore tanto desiderato.

