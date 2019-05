Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri vuole riprovarci con Ida Platano

E’ la storia che ha appassionato di più i fan del trono over di Uomini e Donne che, dalle prossime puntate, potrebbero tornare a sognare insieme a Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

La coppia, nata durante la scorsa stagione televisiva, ha tenuto incollati i telespettatori al piccolo schermo. In seguito alla partecipazione a Temptation Island VIP, Ida e Riccardo sembravano essere riusciti a trovare un equilibrio che consentisse loro di creare una famiglia. Poi, qualcosa si è incrinato, i due si sono lasciati e, a seguito dell’invito di Maria De Filippi, sono ritornati negli studi di Uomini e Donne da single. La permanenza nel parterre femminile della Platano, però, è durata ben poco: Ida non è riuscita a sopportare la frequentazione dell’ex fidanzato con altre donne e ha preferito tornarsene a casa dal figlio e dagli affetti.

Riccardo, intanto, ha proseguito nella conoscenza con altre dame, ma durante l’ultima registrazione del trono over c’è stato il colpo di scena: Guarnieri ha chiesto il ritorno di Ida perché vorrebbe concedere una seconda opportunità alla loro storia. La Platano, quindi, ha accettato l’invito e, sedutasi nuovamente sulla seggiola rossa di fronte a Riccardo, ha chiesto del tempo prima di giungere ad una decisione importante.

A mettere ancora zizzania tra i due, però, ci ha pensato Roberta Di Padua, ex pretendente di Riccardo e grande nemica della Platano. Stando a quanto dichiarato dalla dama, lui le avrebbe confidato che mai e poi mai avrebbe tentato un riavvicinamento con Ida. Come andrà a finire tra i due, però, lo si saprà solo nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne over.