Uomini e donne, Ivan Gonzalez parla della gelosia di Sonia Pattarino

Tentatore a "Temptation Island Vip", e poi tronista di "Uomini e donne", Ivan Gonzalez è tornato sulla cresta dell'onda, concedendo un'esclusiva intervista a "Uomini e donne" magazine, il rotocalco dedicato ai celebri volti televisivi del dating-show di Maria De Filippi.

Così, nel corso della sua ultima intervista, l'ormai ex-tronista Gonzalez ha rilasciato alcune dichiarazioni sul conto della sua scelta maturata ad "Uomini e donne", ovvero quella di abbandonare il programma in compagnia di Sonia Pattarino. In molti, tra i telespettatori di Canale 5, si sono chiesti se Sonia ed Ivan abbiano deciso di andare a convivere. E a soddisfare la curiosità dei fan della coppia, sono stati i diretti interessati ed ex volti del Trono classico, Ivan & Sonia.

Ivan Gonzalez racconta la convivenza con Sonia Pattarino

“Abbiamo intrapreso una sorta di convivenza, ma ci siamo trovati subito molto bene - ha esordito Sonia Pattarino, parlando della sua love-story con Ivan Gonzalez- . I o mi trovo benissimo a Madrid. Sono riuscita a trovare una seconda famiglia, grazie agli amici di Ivan“. Nell'intervista in cui Sonia si è raccontata in coppia con il suo attuale fidanzato Ivan, è emerso che la Pattarino è molto gelosa del suo ragazzo, un dettaglio quest'ultimo del tutto comprensibile, alla luce della popolarità raggiunta dall'aitante modello spagnolo, Gonzalez.

“Quando Sonia mi vede mettere like su Instagram a qualche ragazza, storce il naso“, ha rivelato ironico l'ex-tronista Ivan Gonzalez, sul conto della sua ragazza. Dopo aver detto addio a "Uomini e donne", i due neo-piccioncini hanno scelto di lasciare il Bel Paese, per andare a convivere insieme a Madrid.

