Uomini e donne, Mara Fasone pentita di aver lasciato il trono: "Oggi sono pronta più che mai"

A Uomini e donne potrebbe tornare un volto noto al pubblico di Canale 5. L'ex tronista Mara Fasone ha concesso un'intervista esclusiva a Lei settimanale, in cui ha rivelato che allo stato attuale tornerebbe volentieri a vestire i panni di tronista, per cercare l'amore. " Tornerei assolutamente per la stima infinita nei confronti di chi ci lavora - ha, infatti, fatto sapere l'ex volto di Canale 5, incalzata dalle domande di Lei settimanale-, ma anche per dimostrare a me stessa che ad oggi posso riuscire a concludere quel percorso lasciato in sospeso. Sì, adesso sono pronta come non mai".

La ventisettenne siciliana, che ha condiviso il trono classico con gli ex tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, era giunta alla decisione drastica di lasciare il dating-show di Maria De Filippi, per via delle critiche ricevute durante il suo recente percorso televisivo: " Non ho mai vissuto bene questo percorso e credo che si sia capito. Mi sono sentita attaccata da tutte le parti: non potevo più esprimere il mio pensiero, perché qualsiasi cosa veniva giudicata come stupida o falsa. Ho subito delle critiche troppo pesanti che, per ben due volte, mi hanno spinto a pensare di abbandonare il trono. Alla fine, però, mi sono sempre rialzata e ci ho riprovato. Tutto questo finché gli attacchi hanno coinvolto solo me, ma quando nell’ultima puntata è stata tirata in ballo la mia famiglia si è superato ogni limite". Nel suo video di presentazione, registrato anzitempo per il pubblico di Uomini e donne, l'allora neo tronista Mara non aveva nascosto di avere alle spalle una situazione economica difficile, per via della quale si era vista costretta a trasferirsi, insieme ai genitori e alle 3 sorelle più piccole, in Germania.

Mara Fasone risponde agli attacchi ricevuti a Uomini e donne

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla note fonte, sui motivi legati alla sua scelta di lasciare il trono, l'ex tronista sembra voler alludere in particolare agli attacchi ricevuti da Gianni Sperti. A Uomini e donne, l'opinionista aveva accusato la Fasone di esprimere giudizi superficiali sul conto dei suoi corteggiatori, a partire dalle loro situazioni economiche. E non solo. Sperti, inoltre, aveva accusato l'allora tronista di avere una relazione parallela alla sua partecipazione a Uomini e donne, segnalando che la stessa e i suoi genitori fossero ancora in contatto con l'ex di lei. Motivi per i quali, la Fasone si sentiva in difficoltà in trasmissione e aveva deciso di chiudere in netto anticipo il suo trono.

Ma, nel tempo, qualcosa sarebbe cambiato. Stando a quanto rilasciato a Lei settimanale, Mara Fasone ora si direbbe pentita di aver lasciato il trono e pronta a mettere nuovamente in gioco i suoi sentimenti a Uomini e donne: "Diciamo che mi sono resa conto, già qualche settimana dopo, che quello sarebbe stato un percorso adatto a me e alla mia personalità".

